Samsunspor, Avrupa'da 27 Yıl Sonra

SAMSUNSPOR, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Atina'da Panathinaikos ile karşılaştı. TSİ 21.00'de Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez düdük çaldı. Martinez'in yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlendi.

SAMSUNSPOR, 27 YIL SONRA AVRUPA SAHNESİNE ÇIKTI

Samsunspor, 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oldu. Kırmızı-beyazlılar ilk uluslararası deneyimini 1987-1988 yılında Balkan Kupası'nı kazanarak yaşadı. UEFA organizasyonunda ilk mücadelesini ise 1997-1998'de İntertoto Kupası'nda verdi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK RANDEVU

Samsunspor ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geldi. 321 Samsunspor taraftarı tribünde kendilerine ayrılan yerde maçı izledi.

SAMSUNSPOR'DA 2 OYUNCU SAKAT

Samsunspor'da Panathinaikos karşılaşması öncesi sakatlıkları bulunan Carlo Holse ve Anthony Musaba ile statü gereği yeni transfer Afonzo Souza oynayamadı. Panathinaikos'ta ise sakatlıkları bulunan Filip Duricic ve Tin Jedvaj karşılaşmada yer almadı.

Mücadeleye Samsunspor; Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Dimata ve Moundilmadji 11'iyle başladı. Panathinaikos ise; Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski ve Pellistri 11'iyle sahada yer aldı.