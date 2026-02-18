Samsunspor Avrupa'da Shkendija ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Samsunspor Avrupa'da Shkendija ile Karşılaşıyor

18.02.2026 11:31
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Shkendija ile mücadele edecek. Yeni teknik direktör Fink ile sahaya çıkacak.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşılaşacak Samsunspor, 19. kez Avrupa sahnesine çıkacak.

Avrupa organizasyonlarında 3. kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce Intertoto Kupası'nda 2 sezon boy gösterdi.

Samsunspor, 1996-97 sezonunda ligi 9. tamamlayarak tarihinde ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Hamburg'a 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

Süper Lig'i 1997-98 sezonunda 5. bitirerek yine Intertoto Kupası'nda mücadele hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı iki karşılaşmada da 2-0 yenerek yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

Samsunspor, Werder Bremen'e iki maçta da 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Konferans Ligi'ni 12'nci tamamladı

Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 8 maçta 3'er galibiyet ve mağlubiyetle 2 beraberlik aldı.

Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, grup aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i, üçüncü müsabakada da Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yenmeyi başardı.

İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, ikinci yenilgisini yine Yunan takımı AEK karşısında yaşadı. Karadeniz temsilcisi, AEK'ye sahasında 2-1 yenildi. Samsun ekibi, grubun son müsabakasında üçüncü yenilgisini Alman temsilcisi Mainz 05'e karşı yaşadı. Mainz 05 karşılaşmasını 2-0 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, grubu 12. tamamlayarak play-off turuna kaldı.

Avrupa kupalarında oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 26 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 20 gol gördü.

Fink, takımın başında ilk karşılaşmasına çıkacak

Teknik direktör Thomas Reis ile yolların ayrılmasının ardından Samsunpor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı takımı Shkendija müsabakasına hazırlayan Fink, bu maçla yeni takımında ilk resmi karşılaşmasında yer alacak.

UEFA listesine 3 futbolcu eklendi

Konferans Ligi grup aşamasında statü gereği forma giymeyen Cherif Ndiaye ile yeni transferler Jaures Assoumou ve kaleci İrfan Can Eğribayat, UEFA listesine eklendi.

Samsun ekibinde Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan statü gereği, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da sakatlıkları nedeniyle Shkendija maçında forma giyemeyecek.

Samsunspor Basın Sözcüsü Çakır: "Rövanş için avantajlı sonuç elde etmek istiyoruz"

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, AA muhabirine, yeni teknik direktörleriyle yeni bir sayfa açacaklarına inandıklarını söyledi.

Thomas Reis'in Samsunspor'da başarı bir dönem geçirdiğine işaret eden Çakır, "Artık takımımızın başında Thorsten Fink var. Son haftalarda kötü sonuçlar aldık. Fink ile yeni bir sayfa açacağız. Takımımızı bu maça kendisi hazırladı diyebiliriz. Tüm oyuncuları tanıması biraz zaman alabilir ancak oyun mantalitemizi ve takımımızın neler yapabileceğini net biliyor." dedi.

Çakır, "Futbol kağıt üzerinde değil, sahada oynanıyor. Shkendija karşısında rövanş için avantajlı sonuç elde etmek istiyoruz. Sonrasında sahamızda oynayacağız karşılaşma ile üst tura adımızı yazdıracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA


