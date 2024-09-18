Samsunspor, Başakşehir'i 2-0 Yendi - Son Dakika
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Samsunspor, Başakşehir'i 2-0 Yendi

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 3. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

18.09.2024 22:47
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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Candaş Elbil, Emir Eray Eyisoy

Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru (Dk. 75 Schinder), Celil Yüksel, Bennasser, Emre Kılınç (Dk. 87 Soner Gönül), Ntcham (Dk. 64 Muja), Holse, Moundilmadji (Dk. 87 Dimata)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk. 51 Kemen), Ousseynou Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün (Dk. 76 Djalo), Deniz Türüç, Crespo (Dk. 69 Figueiredo), Berkay Özcan (Dk. 76 Berat Özdemir), Davidson (Dk. 69 Serdar Gürler), Piatek

Goller: Dk. 65 Moundilmadji, Dk. 72 Van Drongelen (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Zeki Yavru, Dk. 68 Emre Kılınç, Dk. 76 Moundilmadji, Dk. 90+3 Celil Yüksel, Dk. 90+6 Bola (Samsunspor), Dk. 48 Duarte, Dk. 90+6 Berat Ayberk Özdemir (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Samsunspor, RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.

54. dakikada misafir takımın atağında Kemen'in ceza sahası dışından sert şutunda, defansa çarparak yön değiştiren topu kaleci Okan Kocuk son anda yatarak bloke etti.

60. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içine ortasında kaleci Okan Kocuk'un tokatladığı topa, Onur Ergün kafayla vurdu. Ağlara doğru giden meşin yuvarlağı, Zeki Yavru kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.

65. dakikada Samsunpor 1-0 öne geçti. Bola'nın uzun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moundilmadji, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı plase bir vuruşla filelere gönderdi.

72. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'un takımın kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun altıpas içine ortasına iyi yükselen Van Drongelen kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Samsunspor, maçı 2-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Başakşehir'i 2-0 Yendi - Son Dakika

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