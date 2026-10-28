Samsunspor, Başakşehir maçı hazırlığını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü

Samsunspor, Başakşehir maçı hazırlığını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım'da deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Bjelica yönetiminde 1 saat 10 dakika süren antrenmanda sakatlıkları süren Emre Kılınç ve Fatih Kaya ayrı koştu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Antrenmanda ısınma koşusu ve fizik koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, taktik çalışmayla günü tamamladı.
İdmanda sakatlıkları süren Emre Kılınç ve Fatih Kaya takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlı takım, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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