Samsunspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

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SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular yönsüz oyun ve rondo çalışmaları yaptı. Antrenman, dayanıklılık koşusu ile son buldu. Samsunspor'da Nany Dimata, Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşerken, aynı maçta sağ el parmak tarak kemiği kırılan Emre Kılınç, Başakşehir FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Başakşehir FK - Samsunspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.