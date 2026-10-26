Samsunspor Başkanı Yıldırım, 9 haftada 7 yenilgi sonrası transfer sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsunspor Başkanı Yıldırım, 9 haftada 7 yenilgi sonrası transfer sözü verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor Başkanı Yıldırım, 9 haftada 7 yenilgi sonrası transfer sözü verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de 9 haftanın 7'sinde yenilen Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, devre arasında ihtiyaç duyulan bölgelere transfer yapacaklarını söyledi. Yıldırım, transfer gereken bölgeler için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, devre arasında takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere transfer yapacaklarını belirterek, "Devre arasında gerekli transferleri yapacağız. Şu an transfer gereken bölgeler için çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig'de geride kalan 9 haftanın 7'sinde sahadan mağlup ayrılan Samsunspor'da, devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Ligde istediği sonuçları alamayan kırmızı-beyazlı ekipte, takımın eksiklerinin giderilmesi ve kadronun güçlendirilmesi amacıyla transfer planlaması yapılıyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, devre arası transfer döneminde takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere takviye yapacaklarını açıkladı. Çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, "Devre arasında gerekli transferleri yapacağız. Şu an transfer gereken bölgeler için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Yüksel YıldırımSamsunsporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
Unutkanlığının bedeli ağır oldu Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Fransa’yı salladı Bu adam gerçekten futbolcunun kralı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fransa'yı salladı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz Dev şirket sessizliğini bozdu Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu
Acun Ilıcalı’dan Hull City itirafı Satın almak için sıraya girdiler Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler
Belediye başkanı kendisini eleştiren vatandaşa saldırdı: “Seni geberteceğim” Belediye başkanı kendisini eleştiren vatandaşa saldırdı: “Seni geberteceğim!”
17:00
Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak
Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor! Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak
16:41
Günün ilk derbisinde geri dönüş İşte kazanan
Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
16:18
Mısır’dan Suudi Arabistan’a askeri destek kararı
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
15:14
İlçeyi karıştıran fotoğraf
İlçeyi karıştıran fotoğraf
15:04
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
15:04
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:06
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor
Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:41
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 17:01:36. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor Başkanı Yıldırım, 9 haftada 7 yenilgi sonrası transfer sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei