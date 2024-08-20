Samsunspor Basketbol Takımı Lige Katılmama Kararı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor Basketbol Takımı Lige Katılmama Kararı Aldı

Samsunspor Basketbol Takımı Lige Katılmama Kararı Aldı

Samsunspor A.Ş. Başkanvekili Veysel Bilen, Samsunspor Basketbol Takımı'nın bu sezon lige katılmama kararı aldıklarını ve kapatılmadığını açıkladı. Bilen ayrıca, yeni yönetimin basketbol şubesi hakkındaki kararı 2025 Ağustos'unda yapılacak genel kurulda vereceğini belirtti.

20.08.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsunspor A. Ş. Başkanvekili Veysel Bilen, Samsunspor Basketbol Takımı'nın kapatılmadığını, sadece bu sezon lige katılma haklarından vazgeçtiklerini söyledi.

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Samsunspor Basketbol Takımı, gerekli bütçeyi sağlayamadıkları için bu sene lige katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı. Başkanvekili Veysel Bilen bugün yaptığı toplantıda derneğin basketbol şubesini kapatmadıklarını, bu yıl ligde oynama haklarından feragat ettiklerini, 2025 Ağustos'unda yapılacak olağan genel kurulda seçilecek yeni yönetimin basketbol şubesi hakkındaki kararı vereceğini söyledi. Bilen ayrıca federasyonun, Basketbol 1. Ligi'nde maçlara çıkmayacak Samsunspor Basketbol Takımı'nın bu sene küme düşürülüp düşürülmeyeceğini daha sonrasında kendilerine bildireceğini ifade etti.

"Basketbolu kapatmadık, lige katılmama kararı aldık"

Lige katılmama kararı aldıklarını belirten Veysel Bilen, "Kulübümüz derneğinin faaliyetlerinden biri de basketboldu. Basketbol şubesi devam ediyor. Şubenin kapanması söz konusu değil. Biz sadece bu sene lige katılma hakkımızdan vazgeçtik. Basketbolun şube olarak devamı var, altyapıda çalışmalar akademik olarak devam edecek ama liglere katılmama kararı aldık. Küme düşme konusunda 2 görüş var. Biz kuraya katılmayacağımızı federasyona bildirdik. Önceden bu bilgiyi verdiğimiz için bir görüş mevcut hakkında devam edeceği görüşünde. Çünkü gerekçeli olarak lige katılmadık. Bir kısım görüş de bu ligde devam edilemeyeceğini, bir alt lige düşürüleceği görüşünde. Zaten Samsunspor şu anki ligin bir altından başlamıştı. Fark eden bir şey yok. Genel kurul ne karar verirse, o doğrultuda hareket edilecektir. 2025 Ağustos'ta genel kurul yapılacak. O dönem geldiğinde aday olmak isteyen olur. Genel kurul neyi uygun görürse alınacak karara uyarız" dedi.

"Gaziantep FK galibiyet bizi şımartmamalı"

Süper Lig'de mücadele eden futbol takımı hakkında da bilgiler veren Bilen, "Gaziantep FK'yı yenerek uzun süre sonra ilk deplasman galibiyetimizi aldık. Biz bize yeteriz dedik. Beşiktaş ve Gaziantep FK maçında oyuncu gurubumuzun ne kadar karakterli olduğunu gördük. Geçen yıl yeterli performansı gösteremeyen oyuncularımızdan birkaçının bu sene yeni transfer gibi takıma katkı vermeye başlamış olması bizi memnun etti. Gelecek için ümit verdi. Bu bizi şımartmamalı. Erken havaya girmememiz lazım. Lig çok uzun maraton. İşi başından sıkı tutup, korkulu rüya görmeden sezon sonunda zor gibi görünen sezonu başarılı bitirip, gelecekteki aydınlık günlere kucak açmak istiyoruz. Ertelenen Başakşehir maçının olduğu fikstürde 1461 Trabzon ekibiyle bir hazırlık maçı oynayacağız. Daha sonra da deplasmanda karşılaşacağız Hatayspor maçına hazırlanacağız. Biz gelecek adına daha iyi olsun, başarılı olalım diye gece gündüz çalışıyoruz. Sezon sonunda el birliği ile Samsunspor'u özlenen noktaya getirmiş olacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsunspor, Basketbol, Futbol, samsun, Spor, Basketbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Basketbol Takımı Lige Katılmama Kararı Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:01:58. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunspor Basketbol Takımı Lige Katılmama Kararı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement