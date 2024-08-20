Samsunspor Basketbol Takımı Lige Katılmama Kararı Aldı

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SAMSUN (İHA) – Samsunspor A. Ş. Başkanvekili Veysel Bilen, Samsunspor Basketbol Takımı'nın kapatılmadığını, sadece bu sezon lige katılma haklarından vazgeçtiklerini söyledi.

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Samsunspor Basketbol Takımı, gerekli bütçeyi sağlayamadıkları için bu sene lige katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı. Başkanvekili Veysel Bilen bugün yaptığı toplantıda derneğin basketbol şubesini kapatmadıklarını, bu yıl ligde oynama haklarından feragat ettiklerini, 2025 Ağustos'unda yapılacak olağan genel kurulda seçilecek yeni yönetimin basketbol şubesi hakkındaki kararı vereceğini söyledi. Bilen ayrıca federasyonun, Basketbol 1. Ligi'nde maçlara çıkmayacak Samsunspor Basketbol Takımı'nın bu sene küme düşürülüp düşürülmeyeceğini daha sonrasında kendilerine bildireceğini ifade etti.

"Basketbolu kapatmadık, lige katılmama kararı aldık"

Lige katılmama kararı aldıklarını belirten Veysel Bilen, "Kulübümüz derneğinin faaliyetlerinden biri de basketboldu. Basketbol şubesi devam ediyor. Şubenin kapanması söz konusu değil. Biz sadece bu sene lige katılma hakkımızdan vazgeçtik. Basketbolun şube olarak devamı var, altyapıda çalışmalar akademik olarak devam edecek ama liglere katılmama kararı aldık. Küme düşme konusunda 2 görüş var. Biz kuraya katılmayacağımızı federasyona bildirdik. Önceden bu bilgiyi verdiğimiz için bir görüş mevcut hakkında devam edeceği görüşünde. Çünkü gerekçeli olarak lige katılmadık. Bir kısım görüş de bu ligde devam edilemeyeceğini, bir alt lige düşürüleceği görüşünde. Zaten Samsunspor şu anki ligin bir altından başlamıştı. Fark eden bir şey yok. Genel kurul ne karar verirse, o doğrultuda hareket edilecektir. 2025 Ağustos'ta genel kurul yapılacak. O dönem geldiğinde aday olmak isteyen olur. Genel kurul neyi uygun görürse alınacak karara uyarız" dedi.

"Gaziantep FK galibiyet bizi şımartmamalı"

Süper Lig'de mücadele eden futbol takımı hakkında da bilgiler veren Bilen, "Gaziantep FK'yı yenerek uzun süre sonra ilk deplasman galibiyetimizi aldık. Biz bize yeteriz dedik. Beşiktaş ve Gaziantep FK maçında oyuncu gurubumuzun ne kadar karakterli olduğunu gördük. Geçen yıl yeterli performansı gösteremeyen oyuncularımızdan birkaçının bu sene yeni transfer gibi takıma katkı vermeye başlamış olması bizi memnun etti. Gelecek için ümit verdi. Bu bizi şımartmamalı. Erken havaya girmememiz lazım. Lig çok uzun maraton. İşi başından sıkı tutup, korkulu rüya görmeden sezon sonunda zor gibi görünen sezonu başarılı bitirip, gelecekteki aydınlık günlere kucak açmak istiyoruz. Ertelenen Başakşehir maçının olduğu fikstürde 1461 Trabzon ekibiyle bir hazırlık maçı oynayacağız. Daha sonra da deplasmanda karşılaşacağız Hatayspor maçına hazırlanacağız. Biz gelecek adına daha iyi olsun, başarılı olalım diye gece gündüz çalışıyoruz. Sezon sonunda el birliği ile Samsunspor'u özlenen noktaya getirmiş olacağız" diye konuştu. - SAMSUN