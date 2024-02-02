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Samsunspor, Benito Dirk Raman'ı transfer etti

Samsunspor, Benito Dirk Raman\'ı transfer etti

Samsunspor, FIFA'nın verdiği transfer yasağının durdurulmasının ardından Belçikalı oyuncu Benito Dirk Raman'ı 2.5 yıllığına transfer etti. 30 yaşındaki santrafor, kariyerinde 359 maçta 84 gol ve 24 asist yapmıştır.

02.02.2024 12:47  Güncelleme: 12:51
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SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, FIFA'nın verdiği 2 dönem transfer yasağını İsviçre Federal Mahkemesi'nin durdurmasının ardından ilk transferini yaparak Belçikalı oyuncu Benito Dirk Raman'ı 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'un da listesinde ilk sırada bulunan RSC Anderlecht ekibinde forma giyen Belçikalı santrafor Benito Dirk Raman ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. 359 MAÇTA 84 GOL, 24 ASİST Belçika'da Gent, Beerschot, Kortrijk, St. Truiden, Standard Liege ve Anderlecht takımlarının dışında Almanya'nın Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 takımlarında da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, son olarak 2,5 sezondur forma giydiği Anderlecht'te 89 maçta 19 gol, 7 asistle oynadı. Bu sezon oynadığı 10 maçta ise gol atamadı. Kariyeri boyunca 359 maça çıkan ve 18 bin 114 dakika sahada kalan Benito Raman, 84 gol ve 24 asistle oynadı. Belçika Milli Takımı'nda 2 kez kadroya alınan Raman, Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 6 Eylül 2019 tarihinde 4-0 yendikleri San Marino maçında kadroda yer aldı fakat oyuna dahil olmazken, 9 Eylül 2019 maçında yine 4-0 yendikleri İskoçya maçında ise 90'ıncı dakikada oyuna girdi. Raman ayrıca forvet arkası ve kanatlarda da oynayabiliyor.

Kaynak: DHA

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