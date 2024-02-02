Samsunspor, Benito Dirk Raman\'ı transfer etti

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, FIFA'nın verdiği 2 dönem transfer yasağını İsviçre Federal Mahkemesi'nin durdurmasının ardından ilk transferini yaparak Belçikalı oyuncu Benito Dirk Raman'ı 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'un da listesinde ilk sırada bulunan RSC Anderlecht ekibinde forma giyen Belçikalı santrafor Benito Dirk Raman ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. 359 MAÇTA 84 GOL, 24 ASİST Belçika'da Gent, Beerschot, Kortrijk, St. Truiden, Standard Liege ve Anderlecht takımlarının dışında Almanya'nın Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 takımlarında da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, son olarak 2,5 sezondur forma giydiği Anderlecht'te 89 maçta 19 gol, 7 asistle oynadı. Bu sezon oynadığı 10 maçta ise gol atamadı. Kariyeri boyunca 359 maça çıkan ve 18 bin 114 dakika sahada kalan Benito Raman, 84 gol ve 24 asistle oynadı. Belçika Milli Takımı'nda 2 kez kadroya alınan Raman, Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 6 Eylül 2019 tarihinde 4-0 yendikleri San Marino maçında kadroda yer aldı fakat oyuna dahil olmazken, 9 Eylül 2019 maçında yine 4-0 yendikleri İskoçya maçında ise 90'ıncı dakikada oyuna girdi. Raman ayrıca forvet arkası ve kanatlarda da oynayabiliyor.
İzmir'de soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Erge'nin arkadaşları, iyi niyetinden öldürüldüğünü ve insanlık yaptığı için vurulduğunu belirtti. Oğuz Erge'nin depremzedeleri ücretsiz taşıdığı bilgisi ise herkesi duygulandırdı. Cenaze, mesai arkadaşlarının konvoyuyla Aydın'ın Söke ilçesinde defnedildi.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 yeni belediye başkan adayını açıkladı. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapılıp yapılmayacağını ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın basın toplantısıyla duyuracak. Şimdiye kadar 447 adayını açıklayan parti arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da bulunuyor.
Çin'de bir baba, ilişki yaşadığı kadınla birlikte 2 yaşındaki kız ve 1 yaşındaki erkek çocuğunu 15. kattan aşağı atarak öldürdü. Baba ve ilişkisi olan kadın, idam cezasına çarptırıldı ve ceza infaz edildi. İdam yöntemi hakkında bilgi verilmezken, infaz haberine sosyal medyada destek veren paylaşımlar yapıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir şantiyede çıkan yangına müdahale etmek isteyen iki işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri çalışmalar sırasında işçilerin cansız bedenine ulaştı.
2021 Aralık ayında Kars'ın Kağızman ilçesindeki evinde ruhsatsız tabancayla başından vurulan ve intihar ettiği iddia edilen 13 yaşında kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Kız çocuğunun baba ve ağabeyi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü. Razak, kurduğu fon üzerinden yapılan yolsuzluklarda yaklaşık 9 buçuk milyar doların çalınmasından suçlanıyordu.
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce babasının doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Türkoğlu'nun estetiksiz hali de dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Samsunspor, Benito Dirk Raman'ı transfer etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?