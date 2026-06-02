Samsunspor Bocce Takımı\'ndan Okul Ziyareti

SAMSUNSPOR Bocce Takımı, Alaçam ilçesindeki Gökçeboğaz Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette sporcular, öğrencilere bocce sporunu tanıttı ve yetenek taraması gerçekleştirdi.

Samsunspor Bocce Takımı, Alaçam ilçesindeki Gökçeboğaz Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette milli sporcular, öğrencilere bocce sporunu tanıttı ve öğrenciler arasında yetenek taraması yaptı. Milli sporcuların yalnızca sportif başarılarıyla değil, akademik başarılarıyla da örnek olduklarını belirten takım antrenörü Gökhan Bozdemir, "Takımımız, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Takımımız birçok farklı kategoride şampiyonluklar kazanırken, son olarak Fransa'nın Douai kentinde 9-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce (Petank) Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğünü elde etti. Liseyi tamamlayan milli sporcularımızın tamamı, çeşitli alanlarda üniversite eğitimlerine devam ediyor. Sporcularımla gurur duyuyorum. Bu okul ziyaretlerinde keşfettiğimiz çocukları yakından takip ederek onların da topluma ve ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmeleri için çaba göstereceğiz. Geleceğimiz olan bu çocuklar, ağabeyleri ve ablaları gibi yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir" dedi.

Gökçeboğaz Ortaokulu öğrencileri ise bocce sporuna yoğun ilgi gösterdi.