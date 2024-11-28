Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular, yaklaşık bir saat çalıştı.
Antrenmana ısınma ve dar alan oyunuyla başlayan futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Samsun ekibi, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Samsunspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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