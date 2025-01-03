Samsunspor'da 4 Yabancı Trabzonspor Maçında Yok

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da izinden geç dönen 4 yabancı futbolcunun Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait, Noel tatili sonrasında takıma geç katıldıklarını bildirildi.

Teknik direktör Thomas Reis'in taktik çalışmalara katılmayan 4 oyuncunun Trabzonspor karşılaşmasında form giyemeyeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Bu oyuncularımız hafta içi takımdan ayrı yürüttükleri bireysel çalışmaların ardından pazar günü yapılacak antrenmanla birlikte takımla normal çalışmalara katılarak Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüreceklerdir. Belirtmek isteriz ki her hangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması söz konusu olmamıştır, olmayacaktır."

Öte yandan Samsun ekibinde Hollandalı futbolcu Van Drongelen de kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.