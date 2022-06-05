Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi

05.06.2022 23:15
Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Daha önce anlaştığı Çağdaş Atan ve Ersan Parlatan ile resmi sözleşme imzalayamayan Samsunspor, teknik direktör koltuğu için Bayram Bektaş ile anlaştığını açıkladı. Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Bayram Bektaş ile yaptığı görüşmeler sonucu 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Bayram Bektaş'ın imza töreni, 8 Haziran Çarşamba saat 14.00'de Nuri Asan Tesislerimizde gerçekleşecektir."

Samsunspor, geçen sezon teknik direktör olarak sırasıyla Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa ile çalışmış, sezonun son 6 maçında takımın başında akademi direktörü Yücel Uyar görev yapmıştı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor! Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor! Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı
Kaynak: İHA

Bayram Bektaş, Çağdaş Atan, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı
20:53 Burak Elmas, röportaj yapıp Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı!
20:22 Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi
20:03 Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 23:21:23. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement