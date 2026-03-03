Samsunspor\'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem

Samsunspor, Gaziantep FK maçında sakatlanan Jaures Assoumou'nun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı. Karadeniz ekibi, oyuncunun sağ dizinde ciddi bir bağ yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

EVRE 3 BAĞ YARALANMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, 01.03.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan Assoumou'nun yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) evre 3 yaralanma tespit edildiği belirtildi. Samsunspor, futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibi tarafından başlandığını açıkladı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Samsunspor, bu hafta ligde deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Jaures Assoumou'nun bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Samsunspor'un açıklaması şu şekilde:

"01.03.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Jaurès Assoumou'nun yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) evre 3 yaralanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Jaurès Assoumou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."