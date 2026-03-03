Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem - Son Dakika
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
03.03.2026 13:54
Samsunspor, Gaziantep FK maçında sakatlanan Jaures Assoumou'nun sağ diz iç yan bağında evre 3 yaralanma tespit edildiğini açıkladı; oyuncu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Samsunspor, Gaziantep FK maçında sakatlanan Jaures Assoumou'nun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı. Karadeniz ekibi, oyuncunun sağ dizinde ciddi bir bağ yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

EVRE 3 BAĞ YARALANMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, 01.03.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan Assoumou'nun yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) evre 3 yaralanma tespit edildiği belirtildi. Samsunspor, futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibi tarafından başlandığını açıkladı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Samsunspor, bu hafta ligde deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Jaures Assoumou'nun bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Samsunspor'un açıklaması şu şekilde:

"01.03.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Jaurès Assoumou'nun yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) evre 3 yaralanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Jaurès Assoumou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • trabzon1461 trabzon1461:
    Fenerbahçe’nin avunduğu şeylere bak rakip güçsüz gelecek 0 6 Yanıtla
    yusuf fetih zozik yusuf fetih zozik:
    Fenerbahçe niye avunsun bu haberle trabzonu yenmiş yetmezmi. 4 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
