Samsunspor'da Hedef Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor'da Hedef Galibiyet

Samsunspor\'da Hedef Galibiyet

Samsunspor’un Başkan Vekili Veysel Bilen, disiplin ve hedeflerini anlattı; transfer yasağını açıkladı.

10.10.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, "Sezona damga vuracak bir Samsunspor hedefimiz var. Samsunspor'un ana hedefinin mücadele eden, izlettiği futbol ile beğeni toplayan bir takım olarak devam etmek istiyoruz" dedi.

Samsunpor Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübün Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 8 maçta alınan 6 galibiyet hakkında konuşan Veysel Bilen, gelen başarılardan dolayı disiplini elden bırakmayacaklarını belirterek, "Biliyoruz ki bu geldiğimiz nokta bizim açımızdan sorumluluğumuzu bir kat daha artırıyor. Bunun bilincindeyiz. Asla gevşeme ve şımarmaya tahammülümüz yok" diye konuştu.

'DAHA 30 MAÇIMIZ VAR VE BU KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKACAK'

Süper Lig'de geri kalan maçlarda da bu şekilde devam etmek istediklerini söyleyen Bilen, "Geride oynanmamış 30 tane maç var. Bu köprünün altından çok sular akacak. Sezonun ikinci yarısı çok daha zor geçiyor. Ara transfer döneminde birçok takım kadrolarını güçlendiriyor. Bu nedenle hocamızın da dediği gibi alabildiğimiz kadar puan alarak mücadeleye devam edeceğiz. Sonra sıralamadaki yerimize bakacağız. Bu konuda da göreceksiniz ki yıl sonuna kadar aynı tempo ve heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİZİM BU SEZON İÇİN NET BİR ŞEKİLDE TRANSFER YASAĞIMIZ VAR'

Medyada paylaşılan 'Samsunspor, Şubat ayında transfer yapacak' ifadelerini yalanlayan Veysel Bilen, "Başkanımızın demeçlerini ya manşet atarak, ya da konuşmanın içerisinden cımbızla kelimeler çekerek farklı bir gündem yaratılmak isteniyor. Bizim bu sezon için net bir şekilde transfer yasağımız var. Ara transfer döneminde de transfer yapmak gibi bir pozisyonumuz yok. Bizim transfer tahtamız bu sezon bittikten sonra, 2025-2026 sezonu için açılacak. Ama Şubat ayında transfer yapacağız diye manşetler çıkıyor. Bütün Avrupa kulüplerinde, tüm kulüplerde ara transfer dönemi biter ve sonrasında yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başlarsınız. Başkanımızın da net açıklaması budur. Biz Şubat ayını tamamladıktan sonra scout ve teknik ekibimizle çalışıyoruz. Scout ekibi 12 ay boyunca maçlarda oyuncuları izliyorlar. Başkanımız kısaca 'biz hazırlıklarımıza Şubat ayından itibaren başlıyoruz' diyor transfer yapmaya Şubat'ta başlıyoruz demiyor" şeklinde konuştu.

'MİLLİ TAKIM OKAN KOCUK İÇİN ARAMA YAPTI ANCAK SAĞLIK RAPORUNDAN SONRA KADROYA ALINMADI'

Okan Kocuk ve Olivier Ntcham'ın milli takım söylentileri hakkında konuşan Bilen, "Bizlere 'siz ayakta mı uyuyorsunuz? Okan milli takıma çağrılması gereken formda' gibi şeyler söylüyorlar. Okan, Adana Demirspor deplasmanında ısınma sırasında sakatlandı. Ancak kendisi fedakarlık yaparak doktorumuzun müdahalesiyle maçı tamamladı. Milli takım zaten Okan için arama yaptı. Ama sağlık raporunu görünce kadroya alınmadı. Diğer taraftan Ntcham, milli takımı reddetti diyorlar. Ntcham'ın durumuda aynı Okan'a benziyor. Ntcham çok yoğun tempoda maçlar oynadığı için hafif bir sakatlığı oluştu. Şu an tedavi olur ve sağlık ekibi Ntcham'ın milli takıma giderse iyileşme süreci uzayacak raporu verdi. Ntcham'da 'Benim için Fenerbahçe maçı son derece önemli ve o maçta oynamak istiyorum' dediği için kendi ülkesinin milli takımı ile görüşüp affını istemiş. Şu an Samsun'da tedavisini yapıyor. Salı günüyle birlikte takımla çalışmalara başlayacak" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Milli Takım, Samsunspor, Politika, Futbol, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'da Hedef Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
23:17 Beyaz Saray’dan Netanyahu’nun “Lübnan yeni bir Gazze olabilir“ çıkışına sert tepki Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" çıkışına sert tepki
23:10 Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı
22:49 Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu’nun bir sonraki takımını açıkladı Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 17:10:11. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunspor'da Hedef Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.