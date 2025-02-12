Samsunspor'da Maddi Zorluklar Sürekleniyor: 7 Futbolcu ile Vedalaşıldı - Son Dakika
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Samsunspor'da Maddi Zorluklar Sürekleniyor: 7 Futbolcu ile Vedalaşıldı

Samsunspor\'da Maddi Zorluklar Sürekleniyor: 7 Futbolcu ile Vedalaşıldı

FIFA tarafından iki dönem transfer yasağı alan Samsunspor, devre arasında 7 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Takım, 12 futbolcunun sezon başında gitmesiyle birlikte 19 oyuncusunu kaybetmiş durumda. Dar kadrosuyla ligdeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

12.02.2025 15:51  Güncelleme: 15:53
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SAMSUN (İHA) – FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı alan ve sezon başında 12 futbolcusunu kaybeden Samsunspor, devre arasında da 7 oyuncusuyla vedalaştı.

Yeni sezonda transfer tahtası açılacak Samsunspor, dar kadrosuna rağmen Trendyol Süper Lig'de zirve iddiasını sürdürüyor. Sezon başında 12, devre arasında da 7 futbolcusuyla vedalaşan Karadeniz temsilcisi, sezonun geri kalanında da kısıtlı kadro ile mücadele verecek.

Samsunspor, devre arası kış transfer sezonunda kadrosunu güçlendiremezken forvet oyuncusu Ercan Kara'yı Rapid Wien'e kiraladı. Fransız forvet Gaetan Laura MKE Ankaragücü'ne transfer olurken, kaleci Muammer Yıldırım Elazığspor'a, Mustafa Haluk Tan, Serik Belediyespor'a (kiralık), Enes Albak Ankara Demir'a (kiralık) gitti. Kadroda bulunan Moussa Guel ve U19'a transfer edilen Kazak asıllı Dinmukhamed Saiyn'in de sözleşmeleri feshedildi.

Sezon başından beri ayrılan futbolcu sayısı 19 oldu

Ligde 43 puanla 3. sırada yer alan Samsunspor'da devre arasında takımdan ayrılan 7 futbolcunun yanı sıra sezon başında da Benito Raman, Ahmet Sağat, Alim Öztürk, Moryke Fofana, Jakup Szumski, Osman Çelik, Barış Alıcı, Melih Altıkulaç, Ali Ülgen, Yusuf Ensar Poyrazlı, Şener Kaya ve Berk Taşçı gitmişti.

12 yabancı ve 10 yerli ile mücadele edilecek

Karadeniz temsilcisi, Avrupa kupalarına katılım mücadelesi vereceği kalan 14 maçta, kaleciler Okan Kocuk, Halil Yeral, defans oyuncuları Elano Yegen, Nanu Gomes, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Zeki Yavru ve Marc Bola, orta sahalar Kingsley Schindler, Carlo Holse, Ait Bennasser, Olivier Ntcham, Soner Aydoğdu, Emre Kılınç, Celil Yüksel, Flavien Tait, Muhammet Ali Özbaskıcı ve Arbnor Muja ile forvetler Marius Mouandilmadji ve Nany Dimata'ya ek olarak U19 takımından da kadroya eklenecek oyuncularla karşılaşmalarda boy gösterecek.

Moussa Guel, 2 maçta 2 dakika süre alıp, takımdan ayrıldı

2023 ocak ayında ara transferde Fransa 1. Lig ekiplerinden Red Star'dan FC'den dahil olan Moussa Guel, o dönem 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'da 2 maçta uzatma dakikalarında 1'er dakika süre almıştı. Sonraki sezonda Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahip olduğu Dunkerque'e kiralanan Guel'in lisansı bu sezon başında çıkartılmış ancak yine maçlarda süre alamamıştı. Devre arasında sözleşmesi karşılıklı sona erdirilen Guel, Fransa Ulusal Lig ekiplerinden Paris 13 Atletico takımı ile sözleşme imzaladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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