Samsunspor\'dan Avrupa Hedefi

SAMSUNSPOR'un orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, "Geçen sezon yoğun fikstüre rağmen ligi de çok iyi bir noktada tamamladığımızı düşünüyorum. Belki yeniden Avrupa bileti alabilirdik. Bu sezon hedefimiz yine aynı. Samsunspor'un Avrupa kupalarında yer almasını artık bir alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve yeniden Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları için kamp programını Hollanda'da sürdüren Samsunspor'da orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, kamp süreci, takım içindeki uyum ve yeni sezon hedeflerini hakkında açıklamada bulundu. Fiziksel olarak kariyerinin en ağır hazırlık dönemlerinden birini geçirdiğini söyleyerek Hollanda kampının oldukça yoğun olduğunu belirten Yalçın Kayan, "Fiziksel olarak Samsun'da başladığımız ilk günden bu yana, Hollanda kampında da çok yüksek tempoda çalışıyoruz. Gerek sabah gerekse akşam antrenmanlarında oldukça yoğun fiziksel yüklemeler yapıyoruz. Açıkçası yorucu bir süreçten geçiyoruz ama mental olarak da çok istekli ve odaklanmış durumdayız. Bu çalışmaların bize ligde büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yaklaşık 10 senedir profesyonel futbol oynuyorum ve yaptığım en ağır fiziksel antrenmanların bu kamp döneminde olduğunu söyleyebilirim. Bunun karşılığını sezon başladığında sahada alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'TÜRK OYUNCULARLA DA YABANCILARLA DA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUM'

Takımdaki birlik ve beraberlik ortamının çok iyi olduğunu ve yeni transferlerin kısa sürede uyum sağladığını söyleyen Yalçın Kayan, "Ben de bu takıma ocak ayında geldim ve hiçbir zorluk yaşamadım. Sanki uzun yıllardır buradaymışım gibi hissettim. Bana herkes çok iyi davrandı. Bu sezon da üzerimizde taşıdığımız formanın ve armanın değerini bilerek aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunun yanında gol ve asistlerle de takımıma skor anlamında katkı vermek istiyorum. Şimdi de yeni gelen Türk ve yabancı oyuncuların hepsini aynı şekilde aramıza katıyoruz. Her gün birlikte antrenman yapıyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz. Gerçekten çok güzel bir aile ortamımız var. Ben normal hayatımda da neşeli bir insanım. Ama bunu rahat şekilde gösterebilmemde takım arkadaşlarımın bana yaklaşımının da büyük payı var. Geçen sezon geldiğimde herkes bana çok iyi davrandı, beni aralarına aldı. Ben de karakterimi rahatça ortaya koyabildim. Türküyle, yabancısıyla herkesle çok iyi anlaşıyorum. İngilizcem çok iyi olmasa da yabancı oyuncularla da şakalaşmaya ve iletişim kurmaya çalışıyorum. Gerçekten herkesle çok iyi bir ilişkimiz var. Buraya gelmem ve adapte olmam benim için çok güzel oldu. Yunus Emre ilk geldiğimde bana gerçekten çok yardımcı oldu. Sonrasında da çok yakın arkadaş olduk" ifadelerini kullandı.

'YENİDEN AVRUPA'YA GİTMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bu sezon sonunda elde edilecek başarı ile tekrar Avrupa kupalarına katılarak bunu alışkanlık haline getirmek istediklerini söyleyen Kayan, şöyle konuştu:

"Taraftarlarımız şundan emin olsun; biz sahada elimizden gelenin fazlasını yapacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Sonuç her zaman istediğiniz gibi olmayabilir ama taraftarlarımızın görmek istediği mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Top bizdeyken de rakipteyken de savaşan bir Samsunspor izleteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ben takıma katıldığım dönemde Avrupa listesinde yer alamadım. Ancak içerideki maçları tribünden, deplasman maçlarını ise televizyondan takip ettim. Takım gerçekten Avrupa'yı hak eden bir performans ortaya koydu. Avrupa'da çok önemli işler yaptı ve ülkemize puan kazandırdı. Geçen sezon yoğun fikstüre rağmen ligi de çok iyi bir noktada tamamladığımızı düşünüyorum. Belki yeniden Avrupa bileti alabilirdik. Bu sezon hedefimiz yine aynı. Samsunspor'un Avrupa kupalarında yer almasını artık bir alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve yeniden Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz."