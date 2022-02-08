Üye Girişi
Samsunspor Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Samsunspor Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

08.02.2022 14:52
Samsunspor Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, gurbetçi oyuncu Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, gurbetçi oyuncu Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer sezonunda hareketli günler yaşayan Samsunspor, 5. devre arası transferini Almanya'dan yaptı. Kırmızı-beyazlılar Darmstadt 98 takımından hücum oyuncusu Ensar Arslan'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ensar Arslan ile 3,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullnaıldı.

Samsunspor, devre arası transfer döneminde şu ana kadar KV Mechelen'den 30 yaşındaki Trinidad ve Tobagolu stoper Sheldon Bateau ile 2,5 yıllık, Oud-Heverlee Leuven'den 20 yaşındaki sağ bek Talha Ulvan ile 3,5 yıllık, FC Viktoria 1889 Berlin'den 26 yaşındaki merkez orta saha Tolcay Ciğerci ile 2,5 yıllık, Ujpest FC'den 29 yaşındaki Fildişi Sahilli santrfor Junior Tallo ile 1,5 yıllık (1 yılı opsiyonlu) ve Darmstadt 98 takımından hücum oyuncusu Ensar Arslan'ı da 3,5 yıllığına renklerine bağladı. - SAMSUN

Samsunspor Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı
Samsunspor Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

YORUMLAR
500

Ensar Arslan, Samsunspor, Spor Toto, Darmstadt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:51 Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
14:44 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk bekliyor
14:36 Destan'da bugün neler olacak? Akkız ve Batuga neden ayrı kalmak zorunda?
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
14:27 Evinde kız arkadaşıyla ilişkiye giren adam, sabah komşusunun kapıya bıraktığı notla sarsıldı
14:23 İstanbullu için ucuz ekmek hayal mi oluyor? Halk Ekmek fabrikalarına 3 katı elektrik faturası geldi!
14:22 Masumlar Apartmanı bu akşam neler olacak? Han babasına gerçekleri gösteriyor
14:17 Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje
14:11 Putin'le görüşmesi olay olan Macron: Amaca ulaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 14:58:58. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement