Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 Yenerek İlk 5 İçin Şansını Artırdı - Son Dakika
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Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 Yenerek İlk 5 İçin Şansını Artırdı

Samsunspor, Eyüpspor\'u 3-0 Yenerek İlk 5 İçin Şansını Artırdı

Samsunspor, Süper Lig'de Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti; teknik direktörler maçı değerlendirdi.

04.05.2025 19:19
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SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 3 – 0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş karşılaşmayı değerlendirdi.

İlk 5 için şanslarını son haftaya kadar sürdürmek istediklerini belirten Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Maç öncesine baktığımız zaman hem Samsunspor için hem de bizim için zorlu ve bir o kadar da değerli bir karşılaşma oldu. İki takımda ligde iyi bir performans gösterdi. Aradaki puanı indirmek için buraya gelmiştik. Bugün kazansaydık avantajımızı devam ettirecektik. Samsunspor'da kendi adına çok önemli bir 3 puan kazandı. Şanslarını çok yükselttiler. Maça iyi başladık ama çok kısa sürede duran toptan gol yedik. Ondan sonra tekrar oyunu elimize aldık. İlk devre sonunda Samsunspor biraz agresifti. İkinci devreye 2 hamle yaparak başladık. İkinci devre nasıl oynamak istiyorsak oyuncularımız onu sergiledi. Tekrar kornerden ve kontrataktan gol yedik. Samsunspor iyi mücadele etti, isteyen taraftı. Onları tebrik ediyoruz. Bizim için ligin son 3 haftası zor bir fikstürümüz var. Ortada 3 maç ve 9 puan var. Son haftaya kadar ilk 5 için şansımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Eyüpspor ile aralarındaki puan farkını 7'ye çıkarttıklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Bugünkü performansıma bakacak olursak çok iyi performans gösterdik. Disipline sadık kaldık. Duran toplardan goller bulduk. Bodrumspor karşılaşmasından önce değil de Bodrumspor karşılaşmasıyla birlikte o eski performansımıza geri döndük. Oynamamız gereken daha 3 puan var. Eyüpspor ile aramızda 7 puan oluştu. Bu her şeyin bittiği anlamına gelmez. Ligin sonunda ne olduğunu göreceğiz" diye konuştu.

'İNŞALLAH BAŞKANIM BENDEN MEMNUNDUR'

Sözleşmesinin 1+1 olduğunu ifade eden Reis, "Bugünkü almış olduğumuz galibiyetten ötürü mutluyum. Sözleşmem 1+1 şekilde devam ediyor. Umarım başkanım benden memnundur. Şuanda ne olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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