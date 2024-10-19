Samsunspor, Fenerbahçe ile Karşılaşıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi ile karşı karşıya gelecek.
Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Kırmızı-beyazlı takım, ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.
Ligde lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunan Samsun ekibi, Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.
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