Samsunspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı bildirildi.
Isınma koşusu ile başlayan antrenman çift kale maç ile tamamlandı.
Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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