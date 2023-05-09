Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmaya şimdiden başladı. Kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Serdar Dursun ile ilgileniyor.
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertli takımda süre bulamadığı için mutsuz olan ve yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen deneyimli forvetle sezon biter bitmez masaya oturulacağı ifade edildi.
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sinde forma şansı bulamayan Serdar Dursun'un Adana Demirspor başta olmak üzere Süper Lig'den çok sayıda talibi var. 31 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.
Büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de 62 maçta forma giyen Dursun, söz konusu mücadelerde 19 gol ve 9 asist üretebildi.
Son Dakika › Spor › Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak olan Samsunspor'un ilk transfer hedefi; Serdar Dursun - Son Dakika