Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak olan Samsunspor'un ilk transfer hedefi; Serdar Dursun - Son Dakika
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Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak olan Samsunspor'un ilk transfer hedefi; Serdar Dursun

09.05.2023 11:48

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ve gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Samsunspor, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan ve geleceği merek konusu olan Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmaya şimdiden başladı. Kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Serdar Dursun ile ilgileniyor.

MASAYA OTURULACAK

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertli takımda süre bulamadığı için mutsuz olan ve yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen deneyimli forvetle sezon biter bitmez masaya oturulacağı ifade edildi.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sinde forma şansı bulamayan Serdar Dursun'un Adana Demirspor başta olmak üzere Süper Lig'den çok sayıda talibi var. 31 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE'DE İSTENENİ VEREMEDİ

Büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de 62 maçta forma giyen Dursun, söz konusu mücadelerde 19 gol ve 9 asist üretebildi.

YORUMLAR (1)
  • Emir Emir: J.J GİTMEDEN SAKIN FUTBOLCU GÖNDERMEYİN, HAZİRAN AYINDA BAVULUNU TOPLAYIP GİDER. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Serdar Dursun, Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak olan Samsunspor'un ilk transfer hedefi; Serdar Dursun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak olan Samsunspor'un ilk transfer hedefi; Serdar Dursun - Son Dakika
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