Samsunspor, Fenerbahçe\'yi Ağırlıyor

04.10.2025 13:47
Samsunspor, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 20.00'de karşılaşacak.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Fenerbançe ile mücadele edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek.

YILDIZ FUTBOLCULAR YOK

Ligde geride kalan 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlikle 1 mağlubiyet alan Samsunspor'un 12 puanı bulunuyor.

Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemeyecek. Samsun ekibi, bugünkü antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Samsunspor, samsun, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

