 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsunspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti

Samsunspor, Galatasaray\'ı 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor, Galatasaray'ı konuk ettiği maçta ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Galatasaray'ın gollerini Nellson ve Barış attı.

02.02.2024 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Martens'in kullandığı köşe atışında topu arkaya aşırtan Icardi'nin pasını Nelson kafayla tamamladı. 1-0

11. dakikada Martens'in defansın arasına yolladığı pasa iyi hareketlenen Barış, kaleci Okan'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

19. dakikada Zeki'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın kafa vuruşunu kaleci Muslera güçlükle kurtardı.

21. dakikada Ntcham'ın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda kaleci Muslera topu parmaklarının ucuyla çıkardı.

38. dakikada verkaçlarla ceza sahasına kadar giren Holse'nin şutu üstten az fakla auta çıktı.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Emre Kılınç, Ercan Kara

Yedekler: Szumski, Soner, Marius, Tait, Bola, Yunus, Muhammed, Berhan, Haluk, Osman

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nellson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Dries Martens, Mauro Icardi

Yedekler: Günay, Ali Yeşilyur, Ali Turap, Kazımcan, Eyüp, Tete, Ndombele, Zaha, Halil, Baran

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Nellson (dk. 5), Barış (dk. 11) (Galatasaray) - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Samsunspor, Muslera, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 21:30:19. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement