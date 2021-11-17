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Samsunspor galibiyetler serisi hedefliyor - Son Dakika

Samsunspor galibiyetler serisi hedefliyor

17.11.2021 12:57
Samsunspor galibiyetler serisi hedefliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un basın sözcüsü Ender Gür, Eyüpspor maçından alınacak bir galibiyetin kendilerini galibiyetler serisine yönlendirebileceğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un basın sözcüsü Ender Gür, Eyüpspor maçından alınacak bir galibiyetin kendilerini galibiyetler serisine yönlendirebileceğini söyledi.

Gür, AA muhabirine, kırmızı beyazlı ekibin, lige verilen milli maç arasında kondisyon eksikliğini gidermek için Antalya'da kampa girdiğini aktardı.

Yeni göreve getirilen teknik direktör Fuat Çapa ve oyuncuların birbirini tanıması açısından kampın çok verimli geçtiğini belirten Gür, "Oyuncularımızın fiziksel anlamda gelişmesi ve takımdaşlık duygusunun artması için kamp bizim açımızdan gayet olumluydu. Oyuncularımız teknik direktörümüzün nasıl bir oyun anlayışı istediğini gayet net bir şekilde anlamış oldu. Manisa FK maçında alınan galibiyetle oyuncularımızın öz güveni yerine gelmiş oldu." dedi.

Önlerinde Eyüpspor maçı olduğuna işaret eden Gür, "Tüm hazırlıklarımızı o maça göre yapıyoruz. Kamp çalışmamızı Antalya'da cumartesi günü tamamlayıp İstanbul'a geçeceğiz. Samsunspor her maça olduğu gibi Eyüpspor maçına da galibiyet parolası ile çıkacaktır." ifadesinde bulundu.

Eyüpspor'un ligde hedefe oynayan bir ekip olduğunu belirten Gür, şunları kaydetti:

"Tabii ki çok zor bir karşılaşma olacak, onlar da ligde hedefe oynayan bir takım. Özellikle son haftalarda üst üstte aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekicidir. Antalya kampının pozitif etkilerini Eyüpspor maçına yansıtarak sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz. Manisa FK galibiyeti ve arkasından Eyüpspor'dan alacağımız bir galibiyet bizi seri galibiyete yönlendirebilir. O yüzden çok önemsediğimiz bir maç oynayacağız. Bir seri yakalamamızın Samsunspor'un ligde yeniden iddialı konuma gelmesine büyük yararı olacaktır."

Samsunspor Genel Kaptanlık görevine eski futbolcu Cenk İşler'in getirildiğini hatırlatan Gür, "Cenk İşler, Samsunspor'un geçmişte sembol isimlerinden biriydi. Yirmi yılı aşkın bir süredir futbol dünyasının içinde futbolcu olarak yer aldı ve camianın içinden biri olduğunu düşünürsek onun takıma iyi katkılarını da görmüş olacağız." diye konuştu.

Samsunspor, Spor Toto, Eyüpspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor galibiyetler serisi hedefliyor - Son Dakika Spor


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