Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 18 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazıklıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular ısınma ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman pas ve sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.
Samsun ekibi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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