Samsunspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Yendi

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Akıncık
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 72 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham (Dk. 83 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Holse (Dk. 72 Makoumbou), Dimata (Dk. 63 Muja), Mouandilmadji (Dk. 83 Ebriba Ceesay)
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Zan Zuzek, Goutas, Abdurrahim Dursun (Dk. 68 Hanousek), Etebo (Dk. 42 Samed Onur), Kyabou, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Thalisson), Nalepa (Dk. 82 Furkan Ayaz Özcan), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 68 Göktan Gürbüz)
Goller: Dk. 38 (Penaltıdan) Mouandilmadji, Dk. 67 Holse (Samsunspor), Dk. 88 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 78 Celil Yüksel (Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
67. dakikada Samsunspor 2-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın atağında Holse'nin yaklaşık 20 metreden sert şutunda top kaleci Gökhan Akkan'ı geçerek ağlarla buluştu. 2-0
71. dakikada ev sahibi takımın atağında Holse'nin pasında topla buluşan Muja'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada Gençlerlirliği farkı 1'e düşürdü. Ani gelişen misafir takımın atağında Samsunspor defansının ceza sahası içinde uzaklaştıramadığı top Metehan Mimaroğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu plase vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1
Karşılaşmayı Samsunspor, 2-1 kazandı.
