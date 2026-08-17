Samsunspor, Göztepe'yi 2-1 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor, Göztepe'yi 2-1 Geçti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe'yi 2-1 ile geçti. İlk yarı 2-1 sona erdi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Selahattin Altay

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Diabate, Borevkovic, Tomasson, Yalçın Kayan, Celil Yüksel, Makoumbou, Jarju, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Göztepe: Gugeshashvili, Ege Yıldırım, Taha Altıkardeş, Allan, Arda Okan Kurtulan, Matos, Miroshi, Cherni, Antunes, Henrique, Armstrong

Goller: Dk. 3 Matos (Göztepe), Dk. 30 Mouandilmadji (Penaltıdan), Dk. 43 Emre Kılınç (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Matos, Dk. 28 Juan (Yedek kulübesinde) (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi takım 2-1 önde tamamladı.

3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Samsunspor defansından seken top ceza sahasında Matos'un önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

19. dakikada Diabate'nin hatasında ceza sahasında topla buluşan Miroshi, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan Kocuk'tan seken top tekrar Miroshi'ye çarparak auta çıktı.

30. dakikada Samsunspor skoru 1-1 yaptı. Ev sahibi takımın atağında ceza sahasında top Taha Altıkardeş'in eline çarptı. VAR uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mouandilmadji, kaleci Gugeshashvili ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi.

43. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Mendes'in pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA

Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Göztepe'yi 2-1 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Otelde dehşet: Tartıştığı kadını 5. kattan aşağı attı Otelde dehşet: Tartıştığı kadını 5. kattan aşağı attı
Netanyahu sınırı aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi
Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor “Kara Dul” için yolun sonu Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

00:10
Galatasaray Batrakov’u İstanbul’a getiriyor
Galatasaray Batrakov'u İstanbul'a getiriyor
23:43
Batman Petrolspor 2 golle ilk 3 puanını kaptı
Batman Petrolspor 2 golle ilk 3 puanını kaptı
23:33
Samsun’da adına yakışır 6 gollü muhteşem maç
Samsun'da adına yakışır 6 gollü muhteşem maç
23:16
Kolombiya’da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü Görüntüler dikkat çekti
Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti
22:12
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı
21:57
Trump, Umman’ın ardından bu kez Güney Kore’yi hedef aldı: Kim Jong-un’dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var
Trump, Umman'ın ardından bu kez Güney Kore'yi hedef aldı: Kim Jong-un'dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 00:12:46. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor, Göztepe'yi 2-1 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.