Samsunspor, Hatayspor\'u 2-0 Yendi

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SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hatayspor mücadelesinde iyi bir performans göstererek, kazandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Thomas Reis, "Bizim için çok önemli bir şey varsa geçen hafta aldığımız mağlubiyetten sonra iyi bir reaksiyon gösterip güzel bir galibiyet aldık. Bugün kazanmayı çok istemiştik. İlk yarıda özellikle agresif oynadık. 2 gol bulduktan sonra istediğimiz oyunu oynamak zor olabiliyor. Daha fazlasını atmak istiyorsunuz. 90 dakikanın geneline bakacak olursak iyi bir performans gösterdik" dedi.

"Kulüpten ayrılmayı onlar istediler"

Santrfor bölgesinden Gaetan Laura ve Ercan Kara'nın ayrılması sonrası kalan 14 maçta nasıl bir yöntem bulacağı sorulan Reis, "Benim için önemli değil. Sonuçta almış olduğumuz bir karardı. Onlar ayrılmak istediklerini, burada oynamak istemediklerini, başta takımda süre almak istediklerini söylediler. Biz de böyle bir karar aldık. Bu takım için ter dökmek isteyen oyuncularımız var. Daha oynamamız gereken 14 tane daha karşılaşma var. Bugün ilk 11'de bazı değişiklikler yaptım. Konyaspor'a nasıl bir 11'le çıkacağımıza bakacağız. Kulüpten ayrılmayı onlar istediler. Durum değerlendirmesi yaptık ve onların bu taleplerini anlayışla karşılıyoruz. Ercan kiralık olarak gitti. Laura'nın sözleşmesi bu sezonun sonuna kadardı. Yönetimle, başkanımızla konuştuktan sonra böyle bir karar almaya karar verdik. Kalan maçlarda kadromuzdaki oyuncularımızla mücadele vereceğiz" diye konuştu. - SAMSUN