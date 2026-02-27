Samsunspor Hedef Çeyrek Finale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor Hedef Çeyrek Finale

27.02.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Rayo Vallecano ile oynayacağı maçta turu geçmek ve ülkemizi gururla temsil etmek istiyor.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano ile eşmelerine ilişkin, "Turu geçip ülkemizi gururla temsil etmek ve Samsunspor tarihinde olmayan bir başarı elde etmek istiyoruz." dedi.

Bilen, AA muhabirine, Samsunspor'un Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalmasının ve ülke puanına katkıda bulunmasının kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini söyledi.

Son 16 play-off turunda Shkendija'yı elediklerini hatırlatan Bilen, "Rakibimizi her iki maçta da yenerek üst tura çıktık. Bundan sonra zayıf ya da güçlü takım diye bir şey yok. Her takım kupada belli mesafe kat etmek istiyor. Biz de çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Rakibimiz Rayo Vallecano da aynı kanıda olacaktır." ifadelerini kullandı.

Rayo Vallecano ile ilk maçın sahalarında olacağını anlatan Bilen, şunları kaydetti:

"İlk maçı evimizde oynamamız dezavantaj gibi görünse de, rakibimizin bizi net tanımamış olması açısından, seyircimiz önünde galibiyet çıkarabilirsek İspanya'daki maçın daha kolay olacağını düşünüyorum. Teknik ekibimiz gerekli çalışmaları yapacak ama maç maç düşünürsek, birinci hedefimiz evimizdeki maçı kazanmak. Sonra orada alacağımız neticeyle turu geçip ülkemizi gururla temsil etmek ve Samsunspor tarihinde olmayan bir başarı elde etmek istiyoruz."

Veysel Bilen, Samsunspor taraftarlarına Rayo Vallecano müsabakasında stadyumu tamamen doldurmaları çağrısında bulunarak, "Hepimize büyük görev düşüyor. İnşallah o maçta stadımız tamamen dolar. Oyuncularımız da o atmosferde oynamaya alışkın oldukları için güzel bir karşılaşma olur. O tarihe kadar sakatlarımızdan da en azından ikisinin takıma katılmasını bekliyoruz. Sakatlıktan kurtulan oyuncularımızın da takımımıza büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Böylelikle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş oluruz." diye konuştu.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır ise Avrupa'da yollarına devam etmek istediklerini belirterek, "Rayo Vallecano'yu da geçerek çeyrek finale kalmak istiyoruz. Eksik oyuncularımız da takımımıza katılacak. İlk maçı evimizde oynayacağız. Bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Sahamızda alacağımız bir galibiyet, bize tur için avantaj sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Rayo Vallecano, Yerel Haberler, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Hedef Çeyrek Finale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:50:45. #7.13#
SON DAKİKA: Samsunspor Hedef Çeyrek Finale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.