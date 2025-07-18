Samsunspor Hollanda\'da Kamp Yapıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın, 1 saat 30 dakika sürdüğü belirtildi.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmanın ısınma hareketleri ile başladığı, daha sonra futbolcuların kuvvet, dayanıklılık koşusu, dar alanda oyun ve rondo çalışması ile antrenmanı tamamladığı ifade edildi. Antrenmanda, Lubomir Satka'nın takımdan ayrı koşu yaptığı kaydedildi.

Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.