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Samsunspor İlk Yarıda Önde

Samsunspor, ONVO Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0'lık skorla tamamladı.

04.11.2024 21:16
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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Bola, Benasser, Ntcham, Holse, Emre Kılınç, Dimata, Moundilmadji

ONVO Antalyaspor: Kenan Piric, Güray Vural, Gerxhaliu, Veysel Sarı, Erdoğan Yeşilyurt, Petrusenko, Erdal Rakip, Soner Dikmen, Djenepo, Gaich, Larsson

Gol: Dk. 45 Holse (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Zeki Yavru (Samsunspor), Dk. 42 Djenepo (ONVO Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor-ONVO Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Samsunspor'un sol taraftan kazandığı serbest atışı kullanan Zeki Yavru'nun arka direğe ortasına iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda, kaleci Kenan Piric yatarak topu bloke etti.

16. dakikada ev sahibi takımın atağında Moundilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric iki hamlede önledi.

34. dakikada ONVO Antalyaspor'un atağında Erdal Rakip'in ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'u geçen top az farkla auta çıktı.

45. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Bola'nın yerden ortasında ceza sahasında defansa çarpan top Moundilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Holse, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA

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