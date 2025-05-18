Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Dimata
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Efkan Bekiroğlu, Moutoussamy, Charisis, Koita, Rodrigues, Simic
Gol: Dk. 9 Dimata (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Camara, Dk. 44 Moutoussamy, Dk. 45+1 Ali Şaşal (Net Global Sivasspor)
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.
2. dakikada ceza sahası içindeki Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Ntcham'ın sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.
9. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Dimata, savunma oyuncularından sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Samsunspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
Son Dakika › Spor › Samsunspor İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika
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