Samsunspor İstanbul'a Gitti - Son Dakika
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Samsunspor İstanbul'a Gitti

Samsunspor İstanbul\'a Gitti

Samsunspor, Eyüpspor ile oynayacağı maç için İstanbul'a hareket etti. 6 oyuncu ceza sınırında.

07.12.2024 16:16
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Samsunspor, İstanbul'a gitti

Samsunspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, yarın deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşılaşması için Nuri Asan Tesisleri'ndeki çalışanlarla vedalaşarak yola çıktı.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor'da 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Olivier Ntcham, Marc Bola, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji, Zeki Yavru ve Rick van Drongelen Eyüpspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde bir hafta sonra oynanacak Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Samsunspor'un, Eyüpspor mücadelesine; Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntham, Holse, Emre Kılınç, Dimata ve Mouandilmadji 11'i ile çıkması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor İstanbul'a Gitti - Son Dakika

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