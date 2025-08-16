Samsunspor, Kaleci Posiadala'yı Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Molde'den Polonyalı kaleci Albert Posiadala'nın bonservisini "devre arasına" kadar kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki Posiadala ile devre arasına kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Samsun ekibi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadala'yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı! Hoş geldin Albert!" paylaşımında bulundu.
