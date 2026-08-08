Samsunspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
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Samsunspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi

Samsunspor, Kasımpaşa\'yı 2-1 Yendi
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Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kazandı. Karadeniz ekibi, 2. dakikada yediği gole 7. dakikada Fatih Kaya ve 39. dakikada Saikuba Jarju ile yanıt verdi. İki takım bu akşam bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Samsunspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile oynayacağı çift hazırlık maçının ilkinde, rakibini 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ile Samsunspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan ilk hazırlık maçında Teknik Direktör Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor karşılaşmaya Bilal Bayazıt, Enes Albak, Igor Drapinski, Toni Borevkovi, Mustafa Tan, Elliot Watt, Antoine Makoumbou, Arbnor Muja, Antoine Sekongo, Saikuba Jarju ve Fatih Kaya 11'i ile başladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kasımpaşa, 2. dakikada Samet Alkaş'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Samsunspor, bu gole 7. dakikada Fatih Kaya ile karşılık vererek skoru 1-1'e getirdi. Rakip yarı sahadaki baskısını artıran kırmızı-beyazlı ekip, 39. dakikada Saikuba Jarju'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Samsunspor, oyun üstünlüğünü ve skor avantajını korudu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Karadeniz temsilcisi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İki takım, bu akşam saat 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda bir hazırlık maçı daha yapacak.

Kaynak: İHA

Samsunspor, Karadeniz, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi - Son Dakika

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