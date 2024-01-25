 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsunspor, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

Samsunspor, Zeki'nin golüyle Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Maçta başka gol olmadı.

Samsunspor, Kayserispor\'u 1-0 mağlup etti
25.01.2024 - 17:58,  Güncelleme: 18:02
Abone Ol

0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. 1-0

23. dakikada Kartal'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Boa Morte'nin kafa vuruşunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.

25. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Tait'in şutu az farkla dışarı gitti.

37. dakikada Fofana'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ercan'ın şutunu Kayserispor kalecisi Bilal güçlükle kurtardı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Marc Bola, Taylan Antalyalı, Flavien Tait, Emre Kılınç, Carlo Holse, Moryke Fofana, Ercan Kara

Yedekler: Szumski, Soner Gönül, Bennasser, Soner Aydoğdu, Yunus Emre, Muhammed, Berhan, Osman, Dimata, Haluk

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Kayserispor: Bilal Beyazıt, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Lionel Carole, Yaw Ackah, Kartal Yılmaz, Aylton Boa Morte, Carlos Mane, Ramazan Civelek, Miguel Cardoso

Yedekler: Onurcan, Hasan Ali, Arif, Karimi, Muhammed Eren, Eray, Ahmet, Emre, Hayrullah, Talha

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Zeki (dk. 10) (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emre Kılınç, Kayserispor, Samsunspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika


20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında 'Kürdistan' tartışması TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:39:33. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunspor, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement