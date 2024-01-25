Samsunspor, Kayserispor\'u 1-0 mağlup etti

0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. 1-0
23. dakikada Kartal'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Boa Morte'nin kafa vuruşunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.
25. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Tait'in şutu az farkla dışarı gitti.
37. dakikada Fofana'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ercan'ın şutunu Kayserispor kalecisi Bilal güçlükle kurtardı.
Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Marc Bola, Taylan Antalyalı, Flavien Tait, Emre Kılınç, Carlo Holse, Moryke Fofana, Ercan Kara
Yedekler: Szumski, Soner Gönül, Bennasser, Soner Aydoğdu, Yunus Emre, Muhammed, Berhan, Osman, Dimata, Haluk
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Kayserispor: Bilal Beyazıt, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Lionel Carole, Yaw Ackah, Kartal Yılmaz, Aylton Boa Morte, Carlos Mane, Ramazan Civelek, Miguel Cardoso
Yedekler: Onurcan, Hasan Ali, Arif, Karimi, Muhammed Eren, Eray, Ahmet, Emre, Hayrullah, Talha
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Zeki (dk. 10) (Samsunspor) - SAMSUN
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