Samsunspor, KF Shkendija\'yı tek golle devirdi

20.02.2026 00:53
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda KF Shkendija'yı 1-0 yendi. Temsilcimiz Samsunspor, mücadelede bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Rövanş karşılaşması 26 Şubat Perşembe günü Samsun'da oynanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija ile karşılaştı. Tose Proeski Arena'da oynanan mücadeleyi Samsunspor, 1-0'lık skorla kazandı.

PENALTI ATIŞINDAN YARARLANAMADIK

Mücadeleye baskılı başlayan temsilcimiz Samsunspor, 5. dakikada penaltı kazandı. Kırmızı-beyazlılarlarda topu alan Assoumou, çalımlarla ceza sahasına girer girmez Fetai'nin müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem Rohit Saggi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ndiaye, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

SAMSUNSPOR ARADIĞI GOLÜ SON BÖLÜMDE BULDU

Samsunspor, aradığı golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji ile buldu. Holse sağ kanatta rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi, sol ayakla kale ağzına servisi yaptı, Marius gol dokunuşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol olmadı vemücadeleyi Samsunspor kazandı.

RÖVANŞ MAÇI SAMSUN'DA

Bu karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Temsilcimize her türlü galibiyet, bir üst tur için yeterli olacak.

SAMSUNSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olan Samsunspor'la ilk resmi karşılaşmasına çıkan teknik direktör Thorsten Fink, son oynanan Hesap.com Antalyaspor maçına göre kadroda birisi zorunlu 4 değişiklik yaptı. Alman teknik adam, Hesap.com Antalyaspor müsabakasına göre UEFA'ya bildirilen listede isimi yer almayan Yalçın Kayan'ın yanı sıra Mouandilmadji, Soner Gönül ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yerine kaleci Okan Kocuk, Logi Tomasson, Zeki Yavru ve Assoumou'ya ilk 11'de şans verdi. Samsunspor, Shkendija maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse, Ndiaye ilk 11'i ile çıktı.

TEMSİLCİMİZDE 5 EKSİK

Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Emre Kılınç, Shkendija karşısında forma giyemedi. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.

TARAFTARLAR MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile Samsunspor arasındaki müsabakaya gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen gurbetçiler, tribünde yer aldı. Kırmızı-beyazlı yaklaşık 1500 taraftar, misafir takım tribünlerini tamamen doldurdu. Üsküp kentindeki meydanda bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, burada sloganlar atarak stadyuma geçti. Stadyumda çok az sayıda Shkendija taraftarları ise takımlarına destek oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 14531453 14531453:
    helal olsun Samsunspor fenerden bin kat daha iyi oynadınız 8 0 Yanıtla
  • 8k7mxzpfdk 8k7mxzpfdk:
    Bir Galatasaraylı olarak sizleri canı gönülden tebrik ediyorum helal olsun Samsun 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
