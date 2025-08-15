Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde futbolcular idmanı yaptı. Isınma koşusu ile antrenmana başlayan oyuncular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.
Maç hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, tarifeli uçakla gittiği İstanbul'dan otobüsle maçın oynanacağı Kocaeli'ne geçecek.
Son Dakika › Spor › Samsunspor Kocaelispor Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?