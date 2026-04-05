Samsunspor - Konyaspor Maçında 2-2 Beraberlik

(SAMSUN) - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor sahasında konuk ettiği Tümosan Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Samsunspor'un gollerini 42 ve 72. dakikalarda Holse kaydederken, Tümosan Konyaspor'un gollerini 23. dakikadaki penaltıdan Bardhi ve 78. dakikada Kramer attı.
Tümosan Konyaspor'da Adamo Nagalo 90. dakikada penaltıya sebebiyet vererek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Samsunspor'da Olivier Ntcham penaltı atışında kaleci Bahadır'ı geçemedi.
Beraberlik sonucunda Samsunspor 36, Tümosan Konyaspor 31 puana yükseldi.
