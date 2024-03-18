Samsunspor Kulübü, Trabzonspor ile Fenerbahçe maçının ardından sükunet çağrısı yapıyor

Samsunspor Kulübü, Trabzonspor ile Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili taraflara sükunet çağrısında bulundu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün gece Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada yaşanan olayların, futbol ailesinin bir üyesi olarak Samsunspor'u da derinden üzdüğü belirtildi.
Türk futbolunun marka değeri konusunda endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar aktarıldı:
"Samsunspor Futbol Kulübü olarak son zamanlarda Türk futbolundaki şiddet hadiseleri karşısında oldukça rahatsız olmakla birlikte, ilgili eylemlerde gözlenen artış sebebiyle, Türk futbolunun gelişimi ve marka değeri konusunda endişe duymaktayız. Türk futbolunun tüm paydaşları olarak sükunet ve birlik içerisinde, bu tarz eylemlere müsamaha göstermemeliyiz ve hangi karşılaşma olursa olsun tek bir ortak sesle şiddet içeren tüm eylemlerin karşısında durmalıyız."
Türk futbolunun bileştirici ruhu ile sportmenlik ve fair-play'e uygun hareket etmenin herkesin görevi olduğu hatırlatılarak, "Bu nedenle, devletimiz ve federasyonumuzun dün geceki vahim şiddet hadiseleri karşısında vereceği cezaların ve kararların şimdiden arkasında duracağımızı ve destekçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun adil, eşit ve temiz kalabilmesi için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, özel uçakla Antalya'ya gelerek Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacak. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, 23 Mart'a kadar Antalya'da kamp yapacak. Ayrıca, 100 Hull City taraftarı da takımlarını desteklemek için Antalya'ya geldi. Takımın kentte hazırlık maçı da yapılacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayların tek sorumlusu olarak TFF'yi gösteren Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. Sözlerine devam eden Koç, "Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz. Her gün ölmektense bir kez öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar çıkarız. Bu kararı alırsak görevi bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübü tekrar Süper Lig'e çıkarıp o zaman görevi bırakırız." ifadelerini kullandı.
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