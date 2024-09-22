Samsunspor, Rizespor\'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sol kanattan ilerleyerek ceza sahası içine giren Zeki Yavru'nun pasında topa bekletmeden vuran Olivier Ntcham'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
66. dakikada Zeqiri'nin sol kanattan verdiği pasta Dal Varesanovic topa dokunamayınca meşin yuvarlak gol çizgisine paralel geçti.
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Anıl, Mosci, Taha, Papanikolaou, Amir (Dal Varesanovic dk. 57), Zeqiri (Ghezzal dk. 73), Olawoyin, Akintola (Emrecan Bulut dk. 57), Sowe (Jurecka dk. 73)
Yedekler: Tarık Çetin, H. Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Mithat Pala
Tenik Direktör: İlhan Palut
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Celil, Holse (Schindler dk. 60), Olivier Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 90), Muja (Emre Kılınç dk.60), Marius (Ercan Kara dk.78)
Yedekler: Tait, Dimata, Laura, Soner Gönül, Halil Yeral, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Olivier Ntcham (dk. 46)(Samsunspor)
Sarı kartlar: Hojer, Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor) Okan, Olivier Ntcham (Samsunspor) - RİZE
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