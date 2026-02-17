Samsunspor Shkendija ile Maç İçin Hazır - Son Dakika
Samsunspor Shkendija ile Maç İçin Hazır

Samsunspor Shkendija ile Maç İçin Hazır
17.02.2026 15:11
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı için Kuzey Makedonya'ya hareket etti.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda 5'e 2 pas çalışmaları üzerinde durulurken, taktiksel varyasyonlara yönelik organizasyonlar denendi. Çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde Kuzey Makedonya'ya hareket edecek.

Samsunspor, müsabakanın oynanacağı National Arena Todor Proeski Stadı'nda ter idmanı yaptıktan sonra maç saatini bekleyecek.

Kaynak: AA

Samsunspor, Makedonya, Konferans, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.