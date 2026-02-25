Samsunspor Shkendija Maçına Hazır - Son Dakika
25.02.2026 16:39
Samsunspor, Shkendija ile yapacağı maç için son antrenmanını tamamladı. Emre Kılınç ve diğerleri yok.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında sahasında Shkendija ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, 1 saat sürdü.

İdmanın basına açık ilk 15 dakikasında kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Basına kapalı bölümde ise oyuncuların çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladıkları öğrenildi.

İdmana sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa katılmadı.

Samsunspor-Shkendija müsabakası, yarın saat 20.45'te başlayacak.

Kaynak: AA

