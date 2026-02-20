Samsunspor, Shkendija'yı 1-0 Geçti - Son Dakika
Samsunspor, Shkendija'yı 1-0 Geçti

Samsunspor, Shkendija\'yı 1-0 Geçti
20.02.2026 08:48
Zeki Yavru, galibiyetin yeni bir başlangıç olmasını umut etti ve taraftarları da selamladı.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 1-0 yenen Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, "İnşallah bu galibiyet bizim için yeni bir başlangıç olur. İyi gidişatın habercisi olur." dedi.

Zeki Yavru, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakip sahada avantajlı bir skor elde ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Rövanş maçına da en iyi şekilde hazırlanıp, inşallah tur atlamak istiyoruz. Bugün iyi mücadele ettik. Tabii kolay gözüken maçlar bazen daha zor olabiliyor. Golü erken bulabilseydik, belki daha farklı olabilirdik." diye konuştu.

Son dönemdeki kötü gidişin taraftarı da mutsuz ettiğini dile getiren Yavru, "Daha önce de söyledim. Avrupa'da oynayan Anadolu takımlarının genel anlamda bu tarz problemleri olabiliyor. Sabırlı olmamız gerek. Ayağımız yere sağlam basmalı. Toparlanıp, daha iyi olmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda hoca değişimi yaşadıklarını hatırlatan kaptan Zeki Yavru, "Thomas (Reis) hocamızla çok güzel günler geçirdik. Yeni hocamız geldi ve 2-3 günlük süreçte istediklerini aktardı. Biz de sahada bunu uygulamaya çalıştık. Sonuçta buradan avantajlı dönmek önemliydi. Bunu da başardık." şeklinde konuştu.

Taraftarların Samsunspor'u yalnız bırakmadığını anlatan Yavru, şunları kaydetti:

"Taraftarımız bugün inanılmazdı. Hem sayılarının fazla olması hem de 90 dakika desteklemeleri inanılmazdı. Futbolda iyi günler olduğu gibi kötü günler de oluyor. Ben ve takım arkadaşlarım iyi günde de kötü günde de bugüne kadar taşın altına elimizi değil, vücudumuzu koyduk. Futbolda iyi günde nasıl göklere çıkarılıyorsak, eleştirilere de her zaman açığız. İnşallah bu galibiyet bizim için yeni bir başlangıç, iyi gidişatın habercisi olur. İnşallah bundan sonra hep birlikte daha da güzel günler görürüz."

Öte yandan, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ise kendilerini Üsküp'te yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

Güzel bir maç çıkardıklarını vurgulayan Çapa, "Sahada ne oynadığını bilen, mücadele eden, tekrar o eski, bizim alışık olduğumuz, özlem duyduğumuz Samsunspor'u bugün görmek açıkçası mutlu etti. Oyuncuların göstermiş olduğu reaksiyon da bizleri mutlu etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında almış olduğumuz penaltıyı değerlendirebilmiş olsaydık, maç daha değişik olurdu. Golü ne kadar erken bulursan, rakibi o kadar kolay çözersin. Buna rağmen akıllı oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Zeki Yavru, Samsunspor, Makedonya, Konferans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Shkendija'yı 1-0 Geçti - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsunspor, Shkendija'yı 1-0 Geçti - Son Dakika
