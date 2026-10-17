Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanında Bjelica ile ilk maçına çıkıyor - Son Dakika
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Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanında Bjelica ile ilk maçına çıkıyor

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Süper Lig 8. haftasında Samsunspor yarın 13.30'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetimindeki ilk maçında 4 puanla 17. sıradaki Karadeniz ekibi, kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Samsunspor, görevine son verilen Thorsten Fink'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Nenad Bjelica yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Ligin son 5 haftasında 5 yenilgi alan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa'yı yenerek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Kırmızı-beyazlı takım, ligde 4 puanla 17. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigSamsunsporKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

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