Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Kuzey Makedonya'nın KF Shkendija ekibiyle karşı karşıya geldi.

MAÇ ÖNCESİ STADA YÜRÜNDÜ

Shkendija ile Samsunspor arasındaki karşılaşmaya Türkiye'den gelen gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi. Tribünde, farklı takımların formalarını giymiş 1500 civarında kırmızı-beyazlı taraftar yer aldı. Üsküp'teki meydanda bir araya gelen taraftarlar, maç öncesi sloganlar atarak stadyuma yürüdü.

SAMSUNSPOR TARAFTARI DEPLASMANI İÇ SAHAYA ÇEVİRDİ

Üsküp'teki Tose Proeski Ulusal Arena'da oynanan mücadelenin başlamasına dakikalar kala ise tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı. Samsunspor taraftarları, zorlu deplasmana rağmen takımlarını yalnız bırakmadı ve stada 1.483 kişiyle büyük bir coşkuyla destek verdi. Ev sahibi KF Shkendija'nın ise yaklaşık 500 taraftarının statta olduğu belirtildi. Samsunspor'un deplasmanda daha fazla taraftarla yer alması sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.