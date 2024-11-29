Samsunspor Taraftarından Demirel\'e Teşekkür

Spor

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal, taraftarlar adına deprem bölgelerine önemli desteği olan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'e Samsunspor forması ve çiçek takdim etti.

Samsunsporlu taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacakları maç için Samsun'a gelen Bodrum FK kafilesini konakladığı otelde ziyaret etti. Dernek başkanı Cüneyt Şenkal, tüm taraftarlar adına Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde hissedilen, 6 Şubat depreminde şehirlere önemli desteği olan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'e adının yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması ve çiçek takdim etti. Demirel ise Samsunspor taraftarına teşekkür etti.

Ayrıca taraftarlar geçen sezon Samsunspor forması giyen Taylan Antalyalı'ya da başarı diledi. - SAMSUN