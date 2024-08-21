Samsunspor, Taylan Antalyalı için son teklifi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor, Taylan Antalyalı için son teklifi yaptı

Samsunspor, Taylan Antalyalı için son teklifi yaptı

Samsunspor A.Ş. Başkanvekili Veysel Bilen, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı için son teklifi yaptıklarını ve Antalyalı'nın cevabını beklediklerini söyledi. Samsunspor, FIFA tarafından 2 dönem transfer cezası aldığı için sadece tek transfer yapabiliyor. Antalyalı'ya son teklifini yapan Samsunspor, oyuncunun cevabını bekliyor.

21.08.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsunspor A.Ş. Başkanvekili Veysel Bilen, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı için son teklifi yaptıklarını ve Antalyalı'nın cevabını beklediklerini söyledi.

FIFA tarafından 2 dönem transfer cezası alan ve onaylanan Samsunspor, bu sezon resmi olarak sadece tek transfer yapabiliyor. Geçen sezon Galatasaray'dan kiralanan Taylan Antalyalı, sözleşmesi sona erince sarı-kırmızılılara geri dönmüştü. Önceki sezon takım kadrosunda yer aldığı için Samsunspor'un transfer edebileceği Antalyalı'ya son teklifini yapan Karadeniz temsilcisi, oyuncunun cevabını beklemeye geçti.

"Taylan'a son bir teklif yapıldı, Türkiye'de oynarsa Samsunspor'u tercih edecek"

Taylan Antalyalı'ya son teklifin iletildiğini dile getiren Veysel Bilen, "2 dönem transfer yasağımızdan dolayı tek transfer olanağımız Taylan Antalyalı olarak görünüyor. Futbol Direktörü Fuat Çapa bu konuda tam yetkiyle görüşmelerini sürdürüyor. Son bir teklif yapıldı. Taylan Antalyalı, 'Türkiye'de oynayacaksam Samsunspor'u tercih edeceğim' ifadesini kullandı. Yurt dışından birkaç kulüple görüşüyormuş. Gelirse Taylan Antalyalı'ya bizim şartlarımızda kapı açık. Sevdiğimiz bir futbolcumuz, takıma da katkı vereceğini düşünüyoruz. Bir aksilik olur, transfer olmazsa biz hem mevcut oyuncularımız hem de akademiden yetişen genç kardeşlerimiz var. Ligin sonuna kadar mücadelenin içerisinde olacağız. Celil Yüksel, Muhammet Ali Özbaskıcı gibi isimler o bölgede oynayabiliyor" dedi.

"Tait ve Raman kaldı, Nanu teklif gelirse ayrılabilir"

Bu sezon maçlarda kadroya alınmayan Flavien Tait, Benito Raman ve Nanu Gomes'in son durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Bilen, transfer teklifleri gelen ve izin dahilinde görüşmeler gerçekleştiren Benito Raman ve Flevien Tait'in Samsunspor'da kalmayı tercih ettiğini, Nanu Gomes için ise beklemede olduklarını belirterek, "Samsunspor çok büyük bir camia. Kimse Samsunspor'dan üstün değil kimse de vazgeçilmez değil. Biz, gönlünü, kafasını, ruhunu bu takımın başarısı için çalışacak oyuncularla mücadelemize devam edeceğiz. Dün böyleydi, bugün de böyle yarın da böyle olacak. Bizi isteyen varsa sonuna kadar onunla beraberiz. İstemiyorsa da 'Ben çantamı aldım, gidiyorum' yok. Samsunspor'un istediği şartları yerine getirirse alınmayacak oyuncu da yok satılmayacak oyuncu da yok. Nanu, şu anda bizle beraber. Lisansı da çıkartıldı. 5 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Henüz onunla ilgili bize gelen bir talep yok. Bir talep gelirse onu da değerlendiririz. Kalırsa da bizimle bu sezon devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Taylan Antalyalı, Galatasaray, Samsunspor, Futbol, samsun, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Taylan Antalyalı için son teklifi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:00:45. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor, Taylan Antalyalı için son teklifi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement