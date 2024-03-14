Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: 'Ciddiyeti ve odaklanmayı kaybetmememiz gerekiyor' - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: 'Ciddiyeti ve odaklanmayı kaybetmememiz gerekiyor'

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: \'Ciddiyeti ve odaklanmayı kaybetmememiz gerekiyor\'

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde puanların birbirlerine yakın olduğu için odaklanmalarına devam etmeleri gerektiğini belirtti. Gisdol, takımın performansından memnun olduğunu ve aynı ciddiyetle devam etmeleri gerektiğini söyledi.

14.03.2024 15:21  Güncelleme: 15:56
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde puanların birbirlerine yakın olduğu için odaklanmalarına devam etmelerini gerektiğini belirterek, "Ciddiyeti ve odaklanmayı kaybetmememiz gerekiyor. Ligin son maçına kadar aynı ciddiyet ve odaklanma ile devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son maçlarda gösterdikleri performanstan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Gisdol, "Takımımım göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gerek evde gerekse de deplasmanda oynadığımız oyunun iyi olduğunu düşünüyorum. Bir ayrım veya fark olduğunu düşünmüyorum. Sadece deplasmanlarda istediğimiz sonucu alamadık ve gol atamadık. O eksikti" diye konuştu.

"Bu maça en iyi şekilde bir kadro ile çıkmaya çalışacağız"

Uzun bir aradan sonra ilk defa 24 futbolcuyla antrenman yaptıklarını ifade eden Alman çalıştırıcı, "Şimdiye kadar ligdeki pozisyonumuzla ve puanımızla alakalı çok fazla soru aldım. Benim için önemli olan bu değil. Önemli olan benim takımımım pozisyonu ve içinde bulunduğu durum. Dün ilk defa uzun bir süre sonun 24 oyuncu ile antrenman yaptık. Bu bizi mutlu eden bir şey. Bu maça da en iyi şekilde bir kadro ile çıkmaya çalışacağız. Tüm çalışmalarımızı o yönde devam ettiriyoruz. Ancak tabii kadroyu yapmakta zor olacaktır. Umarım en güzel şekilde bu maça hazır bir şekilde çıkar ve en güzel şekilde sonuç alırız. Hatay'a gideceğimiz için tabi uzun sürecek bir yolculuktan bahsediyoruz. Bu süreci ve yolculuğu da çok iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor. Hatay'a karşı en diri şekilde çıkmak için bu önemlidir. Tabii büyük takımlarda özellikle 4 büyüklerin bazı avantajları oluyor. Direkt uçuşları oluyor. Bizim İstanbul veya Ankara'ya giderek bağlantı kurmamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı da biraz yorucu olacaktır" şeklinde konuştu.

"Ciddiyeti ve odaklanmayı kaybetmememiz gerekiyor"

Lig sonuna kadar aynı ciddiyet ile devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Markus Gisdol, "Geldiğimde takımın 1 puanı vardı ve bir takım böyle bir pozisyonda ise aslında sezon boyunca o tehlikeden kurtulmak için uğraşmanız gerekebiliyor. Puanlar birbirlerine yakın olduğu için kesinlikle odaklanmamıza devam etmemiz gerekiyor. Ciddiyeti ve odaklanmayı kaybetmememiz lazım. Ligin son maçına kadar aynı ciddiyet ve odaklanma ile devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Lig sonunda Samsunspor kaç puan toplar?" sorusuna ise Gisdol, "Ben bir matematik hocası değilim, Samsunspor'un hocasıyım" diye cevap verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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