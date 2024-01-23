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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Fenerbahçe maçında alınan bir puan önemliydi - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Fenerbahçe maçında alınan bir puan önemliydi

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Fenerbahçe maçında alınan bir puanın takım performansıyla alındığını belirterek, Kayserispor maçında da aynı performansı göstermeleri gerektiğini söyledi. Gisdol, taraftarların gösterdiği reaksiyon ve destekten mutlu olduğunu ifade etti. Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Gisdol, oyuncuların bazen performanslarının yukarıya bazen de aşağıya doğru olabileceğini söyledi. Genç oyunculara önem verdiğini belirten Gisdol, onları geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Fenerbahçe maçında alınan bir puan önemliydi
23.01.2024 - 15:08,
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Süper Lig'in 22'nci haftasında 25 Ocak Perşembe günü oynanacak Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Gisdol, Fenerbahçe karşısında alınan bir puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçını ve 25 Ocak Perşembe günü kendi evinde oynayacakları Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi. Fenerbahçe karşısında alınan bir puanın, bireysel performanslardan çok, takım performansıyla alındığını belirten Gisdol, Kayserispor karşısında da aynı performansı göstermeleri gerektiğini söyledi.

"TARAFTARLARIMIZ BENİ MUTLU ETTİ"

Fenerbahçe maçının ve alınan bir puanın kendileri açısından önemli olduğunu söyleyen Gisdol, "Taraftarlarımızın bize göstermiş olduğu reaksiyon ve destek beni çok mutlu etti. Gerek sahada gerekse buraya geldikten sonraki destekleri çok çok önemliydi. Bu maçı değerlendirecek olursam, Fenerbahçe'ye karşı alınan beraberliğin kesinlikle bireysel anlamdaki performanstan çok, takım için çok zor bir performans sonucu alınan önemli bir puan oldu. Yani takım performansı önemli burada" dedi.

"KAYSERİSPOR KARŞISINDA DA AYNI PERFORMANSI GÖSTERMELİYİZ"

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade eden Alman teknik adam, "Hedefimizin ne olduğunu en başından beri biliyoruz. Bizim için en önemli şey, ligin sonunda ligde kalıyor olmak. Şu an yapmamız gereken, antrenmanlarda şimdiye kadar nasıl performans gösteriyorsak, aynısını yapmak ve şimdiye kadar oynama şeklimizi nasıl sahaya yansıttıysak aynı şekilde yapmamız. Bu sistem bizi güçlü kılıyor. Şimdi yapmamız gereken Kayserispor maçına odaklanmak. Onların iyi oyunculardan kurulu bir kadroları olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar nasıl performans gösterdiysek, aynısını Kayserispor karşılaşmasında da göstermemiz gerekecek" diye konuştu.

"OYUNCULAR DA ROBOT DEĞİL"

Takım olarak ayaklarının sağlam basması gerektiğini söyleyen Gisdol, "Bazen inişler çıkışlar olacak. Bazen alacağımız galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler olacak. Bunun toplamında bazen başarılı bazen başarısız sonuçlar olacaktır. Zor geçecek bir lig. Daha önce de bahsetmiştim. Ligin sonuna kadar zor geçecek bir lig oynayacağız. Yolumuz uzun olacak ve bu zor olacak. Ayaklarımızın sağlam basması gerekiyor. Belki bu tipik Alman bakışı olabilir. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Her oyuncu oynadığı her maçta yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor. Rakipler, maçlar, oyuncular farklı olabiliyor. Futbolcular da robot değil, onlar da insan. Onların da performansları bazen yukarıya bazen de aşağıya doğru olabiliyor. Benim için önemli olan burada takım ruhu. Bütün futbolcularımın da bunu sahaya yansıttığını düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda da yüzde 100'ünü göstereceklerinden eminim" ifadelerini kullandı.

"KARAGÜMRÜK MAÇINI EVİMİZDE OYNAMAK İSTERDİK"

Gençlere önem verdiğini ve genç oyuncuları kullanmaya devam edeceğini belirten Gisdol, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Alanyaspor karşılaşmasından sonraki kupa maçını evimizde oynamak isterdim. Ne yazık ki bu şekilde gerçekleşti. Tekrardan bir İngiliz haftası diye adlandırdığımız çok kısa süreli birçok maç oynanan, her 3-4 günde bir maçın oynandığı bir haftadayız. Burada yapmamız gereken en iyi şekilde takımımızı kupa maçına da hazırlamak. Almak istediğimiz olumlu sonuçlar olacaktır. Hedef olarak da bir sonraki tura geçmek isterim. Gençleri görmeye devam edeceğiz. Akademiden gelen, gelişime ihtiyaç duyan gençlerimiz var. Onlara daha fazla süre verip, onları geliştirmemiz gerekiyor ki ben de bunu yapıyorum. Gerek kupa gerekse lig maçlarında onları kullanmaya devam edeceğim."

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • ersoy dovan: 6alatasaray maçında görcem seni ve takımını hoca? Yanıtla 0 0

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Son Dakika Spor Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Fenerbahçe maçında alınan bir puan önemliydi - Son Dakika


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